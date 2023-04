PEC Zwolle nog niet meteen gehuldigd na binnenhalen promotie

PEC Zwolle kan vrijdag promotie naar de Eredivisie veiligstellen, maar de voetbalclub wordt dan nog niet meteen gehuldigd. De Zwollenaren kunnen namelijk ook nog kampioen worden, en daar willen PEC en de gemeente op wachten.

De eerste twee clubs in de eindstand van de Eerste Divisie promoveren. PEC Zwolle is koploper, met zestien punten voorsprong op nummer drie Almere City. Als de Flevolandse club vrijdagavond verliest van Jong AZ, en PEC wint van FC Eindhoven, groeit het verschil naar negentien punten. Dan zijn de Zwollenaren zes wedstrijden voor het einde van het seizoen zeker van promotie.

“Bij promotie gaat het team daarna vol voor het kampioenschap. Daarom is de huldiging later, aan het einde van het seizoen. Bij kampioenschap tijdens het seizoen wordt zo snel mogelijk gehuldigd”, laat de gemeente weten.

De huldiging zal in Park de Wezenlanden zijn, net buiten de binnenstad en naast het provinciehuis van Overijssel. Daar werd PEC ook gehuldigd na het winnen van de KNVB Beker in 2014. In dat park zijn ook boerenprotesten gehouden, en het Bevrijdingsfestival is er elk jaar. In 2012, bij de meest recente promotie, werd PEC gehuldigd op het Rodetorenplein in het centrum.