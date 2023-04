Burgemeester Voorschoten: treinongeval ongelooflijk tragisch

Nadine Stemerdink, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, noemt het dodelijke treinongeval “ongelooflijk tragisch”. “Ik leef mee met de slachtoffers. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij zijn betrokken”, aldus de burgemeester in een verklaring gedeeld door Veiligheidsregio Hollands Midden.

Er zijn een dode en meerdere zwaargewonden gevallen door het treinongeval bij Voorschoten. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en twintig mensen zijn ter plaatse behandeld. Hoeveel zwaargewonden er zijn, is nog niet bekend.

De nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk gaat het om een kraan. Deze ligt volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor. Een deel van de trein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte staat een deel op het spoor en ligt een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand.