Calamiteitenhospitaal behandelt gewonden van treinongeluk

Het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is inmiddels operationeel om mensen te behandelen die gewond zijn geraakt bij het treinongeluk bij Voorschoten. Het is een ziekenhuis binnen het UMC Utrecht dat altijd in ‘sluimerstand’ staat. Bij grote ongevallen of bijvoorbeeld oorlog of crises moet het binnen 30 minuten paraat kunnen staan.

“Er staan al bedden en het personeel dat aan het werk is in het UMC kan worden ingezet zodra het calamiteitenhospitaal wordt geopend”, vertelt een woordvoerster van het Utrechtse ziekenhuis. Ook kan ander personeel snel opgeroepen worden in het traumacentrum. Naast de behandeling van gewonden, vangt het ziekenhuis ook de familie op van mensen betrokken bij het ongeluk, aldus de woordvoerster.

Afhankelijk van hoeveel gewonden worden verwacht valt het besluit of het calamiteitenhospitaal open gaat. Het ziekenhuis is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie. Het is onduidelijk hoeveel mensen betrokken bij het ongeluk bij Voorschoten direct naar Utrecht zijn gebracht.