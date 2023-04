Dodelijk slachtoffer treinbotsing was werknemer bouwbedrijf BAM

Het dodelijke slachtoffer van de treinbotsing bij Voorschoten was een werknemer van bouwbedrijf BAM, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Op twee van de vier sporen nabij Voorschoten vonden in de nacht van maandag op dinsdag onderhoudswerkzaamheden plaats.

Bij het ongeluk dinsdagochtend raakten een goederentrein en een passagierstrein een bouwkraan van BAM, dat daar het onderhoudswerk uitvoert. Het is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren, zei topman John Voppen van spoorwegbeheerder ProRail in een persconferentie

Voppen zei ook dat op het moment van het ongeluk personeel van de aannemer aan het werk was. De woordvoerder van BAM kon niet zeggen of andere medewerkers van het bedrijf zijn getroffen door het ongeluk, of ongedeerd zijn.