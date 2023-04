Ernstig treinongeval Voorschoten is wereldnieuws

Het ernstige treinongeval in Voorschoten is ook in het buitenland nieuws. Naast media in omliggende landen zoals België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt ook in bijvoorbeeld Italië, Griekenland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Maleisië en Qatar over het incident bericht.

De berichtgeving gaat gepaard met foto’s van de deels ontspoorde trein die ernstige schade heeft opgelopen. Buiten Nederland wordt vooral in België groot uitgepakt met het nieuws over Voorschoten. De VRT en kranten als De Morgen en De Standaard berichten er prominent over, met tal van foto’s.

Het Belgische persbureau Belga, het Franse persbureau AFP, het Britse persbureau Reuters, persbureau DPA uit Duitsland en het Italiaanse ANSA berichten met updates over het incident en reacties daarop van onder meer de regering en het koningshuis. Dat doet ook Bild, de grootste krant van Duitsland. Ook andere dagbladen bij de oosterburen, zoals de Rheinische Post, schrijven over het ongeluk.

De correspondent van de BBC in Den Haag, Anna Holligan, schrijft dat een dergelijke incident uiterst zeldzaam is in Nederland, verwijzend naar de spoorwegsystemen die “over het algemeen erg veilig zijn”. In de VS bericht onder meer CNN over het treinongeval.

Een klein aantal media verwijst naar het grote treinongeval vorige maand in Griekenland. In de buurt van de stad Larissa botste een passagierstrein frontaal op een vrachttrein, nadat ze kilometerslang op hetzelfde spoor hadden gereden. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven.