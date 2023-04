Farmers Defence Force eist schadevergoeding om tweets Paternotte

Farmers Defence Force (FDF) eist 20.000 euro schadevergoeding van Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. FDF vindt dat Paternotte met een aantal berichten op Twitter de eer en goede naam van de agrarische actiegroep heeft aangetast. FDF-secretaris Sieta van Keimpema en Paternotte troffen elkaar dinsdag bij de kantonrechter in Leiden.

De zaak draait onder meer om een tweet van 4 augustus 2022. Daarin schreef Paternotte: “Goed dat Farmers Defence Force morgen niet aan tafel zit met Remkes en het kabinet. Een club die oproept tot intimidatie, asbestdumpingen en brandstichting goedpraat en positie boeren vergelijkt met positie Joden onder Nazibewind is geen gesprekspartner.”

Paternotte weigerde de tweet te verwijderen en liet het op een gerechtelijke procedure aankomen. “Ook voor een politicus is de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd”, zei de jurist van Farmer Defence Force tijdens de zitting. FDF heeft naar eigen zeggen niet opgeroepen tot brandstichtingen en het dumpen van asbest. De jurist noemt de tweets gericht tegen een actiegroep die opkomt voor de rechten van agrariërs “ondermijnend voor de democratie”.

“Wij hebben last van polarisatie. Na ongenuanceerde berichten en dergelijke beschuldigingen van politici, krijgen we dreigende telefoontjes. Daar zitten hele rare klantjes tussen”, aldus Van Keimpema. “Een politicus moet weten wat hij zegt en weten wat de impact van tweets kunnen zijn. We hebben als organisatie echt last van dit soort uitlatingen.”

De advocaat van Paternotte vindt dat FDF de berichten van het Kamerlid probeert “te vergroten of te verdraaien” en noemt de geëiste schadevergoeding niet onderbouwd. “Wie uitdeelt, moet ook incasseren”, zei de raadsman bovendien.

De D66-fractievoorzitter zegt de tweets te hebben geplaatst “in een tijd van hele heftige snelwegblokkades en heftige acties.” Paternotte: “Niet alleen bij minister Van der Wal, ook bij collega’s van mij zijn mensen aan de deur geweest. Het aantal bedreigingen is enorm toegenomen. Je ziet het bij rechters, journalisten en verpleegkundigen dat ze geconfronteerd worden met regelrechte intimidatie. Als de veiligheid in het geding komt, dien ik me als politicus uit te spreken.”

In 2021 verloor FDF een soortgelijke rechtszaak tegen D66-leider Sigrid Kaag. Die zaak ging over een uitspraak van Kaag in Nieuwsuur, waarin ze had gezegd dat FDF zich schuldig heeft gemaakt aan, of betrokken is geweest bij het omverrijden van hekken en bedreiging van journalisten.

In deze nieuwe zaak doet de kantonrechter op 17 mei uitspraak.