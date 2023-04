Paasvuren kunnen doorgaan, tien tot twintig moeten veranderen

Ruim tweehonderd paasvuren kunnen gewoon doorgaan, schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer. Ze heeft hierover overleg gehad met de provincies. Een klein aantal paasvuren moet veranderen.

“In tien tot twintig gevallen is dit niet mogelijk op de locatie of in de omvang die een initiatiefnemer voor ogen staat. Het is dan aan de initiatiefnemer om het vuur te verplaatsen, te verkleinen of ervan af te zien”, aldus de minister die na een motie van BBB en JA21 contact opnam met de provincies.

De provincies willen volgens de minister helpen om de ruim tweehonderd paasvuren door te laten gaan. In Overijssel zijn veel paasvuren, maar ook in Drenthe en Gelderland. Als een paasvuur significant negatieve effecten heeft op een Natura 2000-gebied dan moet er een vergunning bij de provincie worden aangevraagd.