NS-directeur Koolmees: degelijk onderzoek naar ongeluk nodig

Directeur van de NS Wouter Koolmees is “geschokt” over het treinongeluk bij Voorschoten, waarbij dinsdagochtend vroeg één dode en meerdere gewonden vielen. Ook zegt hij dat er “degelijk onderzoek” gedaan moet worden naar het ongeluk. “Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.”

Volgens spoorbeheerder ProRail hebben dinsdagochtend zowel een passagierstrein als een goederentrein een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten geraakt. Een ongeval als dit “hoop je nooit mee te maken”, zegt Koolmees. “Op dit moment geldt dat alle aandacht uitgaat naar het welzijn van onze reizigers en collega’s.”