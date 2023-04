Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar treinongeluk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar het treinongeluk bij Voorschoten. Bij het treinongeluk is zeker één dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond.

De OVV is vrijwel meteen na het ongeval ter plaatste gegaan met een aantal onderzoekers die piketdienst hadden. “Ze doen een eerste verkenning en gaan op de gebruikelijke manier onderzoek doen”, laat een woordvoerder weten. “Het is te vroeg om iets te zeggen over het ongeluk zelf, omdat het net gebeurd is, maar het onderzoek loopt.”

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk met de trein precies kon gebeuren. In eerste instantie meldde de Veiligheidsregio Hollands Midden dat er een botsing was met een goederentrein. Later liet spoorbeheerder ProRail weten dat zowel een passagierstrein als een goederentrein een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten hadden geraakt.