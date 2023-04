Politie verwacht niet dat geweld tegen agenten afneemt

De politie verwacht dat agressie en geweld tegen agenten de komende jaren niet gaan afnemen. “We moeten vooral zorgen dat het niet verder oploopt”, concludeert Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld tegen politieambtenaren bij de politie. Dinsdag publiceert de organisatie de jaarlijkse cijfers over geweld tegen agenten.

De politie maakt zich zorgen over het “toenemende maatschappelijke ongenoegen” en ziet dat “agressie en geweld op een te hoog niveau blijven”. Om daar verandering in te brengen doet de organisatie dan ook een beroep op de samenleving. “Die moet zelf zeggen: dat doe je niet.”

In 2020, het eerste coronajaar, steeg het aantal incidenten waarbij agenten met geweld te maken kregen van 10.624 naar 12.543. In het jaar dat volgde, bleven de cijfers rond dat niveau. Ook in 2022 bleef het aantal geweldsincidenten met 12.895 onverminderd hoog, blijkt uit een overzicht van cijfers van de afgelopen zes jaar.

Binnen die cijfers vond wel een verschuiving plaats. Nu de beperkende maatregelen van de pandemie voorbij zijn hebben agenten weer meer te maken met verbaal en fysiek geweld in het uitgaansleven, bij evenementen en bij voetbalwedstrijden. Ook geweld bij de zogenoemde “niet geplande aanhoudingen” is toegenomen. Dat komt volgens de politie onder meer door de hoeveelheid demonstraties.

Daarnaast hebben agenten er last van dat hun adresgegevens achterhaald worden om hen te intimideren. “Je ziet dat het ook doorgaat in hun privéleven”, zegt De Meij. “Dat baart zorgen.” Naar verwachting wordt dit zogenoemde doxing dit jaar nog strafbaar.

Dat het geweld tegen politiemensen ongeveer gelijk blijft, komt volgens De Meij onder meer door ergernis in de samenleving en mensen die snel op elkaar reageren. “Discussies kunnen van nul naar honderd gaan in tien seconden”, stelt hij vast. “Soms zijn het dan agenten die de klappen opvangen voor wat er in de samenleving speelt.” Hij ziet ook dat andere beroepsgroepen te maken krijgen met geweld, zoals wetenschappers en journalisten.

Verder draagt het toegenomen aantal personen met verward gedrag, volgens De Meij, bij aan het geweldscijfer. Dat geweld erbij hoort voor een agent, wijst De Meij van de hand. “Inmiddels zijn we voorbij de redenering dat politiemensen daar maar tegen moeten kunnen. Bovendien leidt het af van ons werk.” Het ziekteverzuim onder agenten is tegelijk met het geweldscijfer de afgelopen jaren opgelopen. Soms heeft het geweld ernstige gevolgen, zoals PTSS. Daarom is er in de trainingen van agenten steeds meer aandacht voor het omgaan met geweldssituaties.