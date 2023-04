Eén dode door treinongeval Voorschoten, 19 mensen naar ziekenhuis

Er is een dode gevallen door het treinongeval bij Voorschoten, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel zwaargewonden er zijn kon een woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen. Er zijn er twintig mensen ter plaatse behandeld. Zij hadden lichte verwondingen.

Eerder meldde de veiligheidsregio al dat er meerdere zwaargewonden zijn. Volgens Omroep West zijn een aantal van hen er slecht aan toe. In de trein zaten ongeveer vijftig mensen toen het ongeval gebeurde.

De nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk gaat het om een kraan. Deze ligt volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor. Een deel van de trein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand.

Wegens het ongeval is het calamiteitenhospitaal operationeel om gewonden op te vangen, meldt een woordvoerder van UMC Utrecht. Dit ziekenhuis wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Specialisten zijn bezig om de trein veilig te stellen.