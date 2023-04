ProRail: op twee van vier sporen vond vannacht onderhoud plaats

Op twee van de vier sporen nabij Voorschoten waar dinsdagochtend een treinongeluk plaatsvond, vonden vannacht onderhoudswerkzaamheden plaats. Dat meldt een woordvoerder van spoorbedrijf ProRail. De twee sporen waar niet aan werd gewerkt, waren in gebruik. Topman van ProRail John Voppen vertelde tijdens een ingelaste persconferentie dat de werkzaamheden in afronding waren ten tijde van het ongeluk en dat er dus personeel aan het werk was.

ProRail gaf eerder op de ochtend al aan dat er een kraan is betrokken bij het ongeval, maar het is nog onduidelijk wat de rol van deze kraan is bij de oorzaak. Het gaat om een bouwkraan van aannemer BAM, die volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor ligt. Dit betreft een zogeheten krol, een bouwvoertuig dat geschikt is gemaakt om over het spoor te rijden. Volgens Voppen stond de kraan op een spoor waarover op dat moment geen treinen reden. BAM verzorgde het spooronderhoud in het contractgebied Rijn en Gouwe, waar Voorschoten onder valt.

Bij het ongeluk met de nachttrein, die op weg was vanuit Leiden naar Den Haag, is vooralsnog één dode gevallen. Hoeveel zwaargewonden er zijn is nog onbekend, maar Veiligheidsregio Hollands Midden sprak eerder over meerdere. Verschillende gewonden zijn ter plaatse behandeld.