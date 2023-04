Tbs en 7,5 jaar cel voor man die vrouw Nieuwe Maas inreed

Het hof in Den Haag heeft dinsdag de 41-jarige Fabian E. veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn ex-vriendin Iryna Balitska (38) in Rotterdam in december 2019. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een gezonken auto in de Nieuwe Maas.

De man uit Harderwijk stak in de auto de Oekraïense vrouw, met wie hij een knipperlichtrelatie had, neer met 26 messteken. Daarna reed hij met haar de Nieuwe Maas in, aldus het hof. Dat gebeurde in de nacht van 21 op 22 december 2019. De man heeft zichzelf kunnen redden, terwijl de vrouw uren later dood werd aangetroffen in de opgetakelde auto.

In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie een veroordeling voor moord en een gevangenisstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof stelt dat een vooropgezet plan, wat nodig is bij een veroordeling voor moord, niet te bewijzen is. Het hof veroordeelt E. voor doodslag.

Volgens E. was er sprake van zelfverdediging. Niet hij, maar Balitska zou zijn begonnen met steken. Het hof vindt dit niet aannemelijk.

De rechtbank Rotterdam legde de man in 2021 acht jaar cel op en tbs met dwang. Doordat in hoger beroep de behandeling van de zaak langer heeft geduurd, heeft het hof een gevangenisstraf van 7,5 jaar opgelegd.