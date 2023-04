Waarom groen ons zo gelukkig maakt

Groen is meer dan mooi alleen. Het levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken en biodiversiteit maar ook aan stressreductie en psychische gezondheid. Een fietstocht door de uiterwaarden, tuinieren of een wandeling door het park of bos, op de één of andere manier brengt het ons geluk. Maar hoe kan dat eigenlijk, dat we zo blij worden van groen om ons heen?

Een groene leefomgeving

Een essentiële, maar nog maar mondjesmaat erkende rol speelt groen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wanneer je niet lekker in je vel zit zijn er een aantal dingen die je dichterbij jezelf brengen en zorgen voor een beter welzijn. Uit onderzoek blijkt dat er een link is tussen groene ruimtes en het welzijn van mensen. Mensen die in een buurt wonen waar veel groen is, scoren significant hoger op de schaal van mentaal welzijn. De dichtheid aan straatbomen is zelfs omgekeerd gerelateerd aan het gebruik van antidepressiva. En meer groen op straat, blijkt blije en tevreden buurtbewoners op te leveren. Zo zijn er inmiddels nogal wat steden in Nederland die subsidies verstrekken voor geveltuinen waar bloempotten de stoep opfleuren.

De groene stad

Steeds meer gemeenten hebben oog voor groen. Zo kun je een boomspiegel (de kale ruimte rondom de stam van een boom) adopteren en worden mensen gestimuleerd om een geveltuin aan te leggen door tegels te wippen en er een plant in te zetten. Zo’n honderdvijfentwintig gemeenten en zes provincies hebben zich zelfs aangesloten bij de Groene Stad Challenge. Via deelname aan deze leuke challenge krijgen ze een analyse over de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. Daarmee kunnen ze aan de slag om de leefomgeving te vergroenen.

Allerlei onderzoeken tonen dus aan dat een groene omgeving ons gelukkiger en gezonder maakt. Zo kan natuur zorgen voor herstel van stress en het tegengaan van burn-out klachten. Ook heeft groen gunstige effecten op vele aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, depressie, ADHD, bloeddruk en beweegstoornissen. Groene wandel- en fietsroutes door de stad nodigen uit tot bewegen en natuur zorgt bovendien voor meer sociale contacten. Het werkt goed tegen vereenzaming door groene ontmoetingsplekken te creëren, van het bankje in het park tot buurttuinen en stads-landbouwprojecten.

Tuinieren voor een gelukkig leven

Tijd spenderen in het groen zorgt dus voor minder stress, minder chronische gezondheidsproblemen en een betere algemene gezondheid. Voor kinderen zou het zelfs helpen om zich beter te kunnen concentreren. Vijf uur of meer per week in de tuinieren, levert je een significant gelukkiger leven op. En nu de lente begonnen is, staat natuurlijk niets je meer in de weg. De kans op nachtvorst is zo ongeveer wel verkeken, dus het is de hoogste tijd om de tuin in te duiken.

Zo is het nu het perfecte moment om nieuwe planten in je tuin te zetten. Vaste planten zijn een goed idee want dan hoef je niet elk jaar de tuin opnieuw in te richten. Heb je die al veel in de tuin staan, dan is nu het moment om ze te gaan snoeien. Maar knip geen nieuwe knoppen van je plant. Kijk eerder naar oude bladeren en takken. Blad in je borders kun je beter laten liggen als compost met belangrijke voedingsstoffen voor je planten in de tuin.

Laat die groene vingers dus maar wapperen deze lente!