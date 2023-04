Kabinet hoopt met tijdelijke wet groep toeslagenouders te helpen

Het kabinet krijgt tijdelijk de mogelijkheid om gegevens over gedupeerden van het toeslagenschandaal, te vergelijken met gegevens van ouders van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die dat mogelijk maakt. Dat kan helpen kinderen die nog altijd niet thuis wonen, met hun ouders te herenigen.

Uit CBS-cijfers kwam anderhalf jaar geleden naar voren dat een groot aantal kinderen van ouders die last hebben van het toeslagenschandaal, uit huis was geplaatst. Sindsdien bleek het evenwel lastig deze groep scherp in beeld te krijgen en te bepalen om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat.

Deze onduidelijkheid bemoeilijkt het werk van een speciaal team dat in het leven is geroepen om deze mensen te helpen. “Professionals die een luisterend oor bieden voor het leed en een plan maken om de situatie thuis te verbeteren”, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hij hoopt dat dankzij de tijdelijke wet meer ouders en kinderen bereikt worden.

Weerwind zei tijdens een debat over deze gevoelige kwestie in mei vorig jaar al dat hij een “technische oplossing” in gedachte had voor de privacybezwaren die kleefden aan het aan elkaar koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties. Het heeft dus nog bijna een jaar geduurd om de benodigde wetgeving door de Tweede Kamer te loodsen. Ook de senaat moet zich er nog over buigen.