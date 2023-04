Behapbare drukte bij NS na treinongeluk, normale ochtendspits

Een dag na het treinongeluk in Voorschoten is de drukte op de stations rond het ongeluk “behapbaar”, meldt een woordvoerster van de NS. De ANWB laat weten dat er woensdag sprake is van een “normale ochtendspits”, ook op de wegen rond het traject waar het ongeluk gebeurde.

Volgens de NS is het op de stations waar mensen over moeten stappen op alternatief vervoer “extra druk”, maar wel te doen. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve zijn bussen ingezet, omdat hier geen treinverkeer mogelijk is vanwege de herstelwerkzaamheden na het ongeval. Die duren zeker nog tot dinsdag 05.00 uur.