Kamer na ziekte Rutte alsnog in debat over stikstof en onvrede

Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer en het kabinet woensdag alsnog debatteert over verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, stikstof en onvrede in het land. Het voor de coalitie zware debat stond eigenlijk voor dinsdag op de planning, maar dat ging niet door: premier Mark Rutte had waarschijnlijk “iets verkeerds gegeten” en meldde zich ziek.

Het belooft een beladen debat te worden. Vooral het CDA en D66 staan in de coalitie tegenover elkaar, en de oppositie zal hier naar verwachting dankbaar gebruik van maken en proberen hen uit elkaar te spelen.

Oppositiepartijen eisen vooral duidelijkheid, na de verwarrende persconferentie van afgelopen vrijdag. CDA-leider Wopke Hoekstra verklaarde niet 2030, maar 2035 als deadline te willen hanteren als deadline voor de stikstofdoelen. Hier wil hij het coalitieakkoord voor openbreken, maar pas nadat de Provinciale Staten hun besturen hebben gekozen. Rutte zei juist te willen versnellen, zonder concreet te worden hoe.

Komt er geen duidelijkheid, dan kan het weleens “een heel spannend debat” worden, aldus ingewijden uit oppositiepartijen. Niet alle oppositiepartijen willen verkiezingen – het land moet immers bestuurd worden, vinden ook sommigen van hen – maar de coalitie moet dan wel wat laten zien. Andere partijen hebben al een motie van wantrouwen aangekondigd. Steun daarvoor zal in ieder geval komen van JA21 en de PVV. Irritatie was er ook dat de coalitiepartijen pas intekenden voor het debat nadat alle andere partijen op de lijst stonden. Daardoor komen de vier coalitiepartijen pas helemaal aan het einde van het debat aan de beurt, terwijl de ogen toch echt vooral op hen gericht zullen zijn.

Ook zal het een lang debat worden, langer in ieder geval dan waar in eerste instantie op was gerekend. BBB-leider Caroline van der Plas heeft voor alle partijen meer spreektijd aangevraagd en die is ook gegeven. Wel blijft het debat vooralsnog tussen de Kamer en de premier en vicepremiers: een verzoek om ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) uit te nodigen, haalde geen meerderheid. Verschillende partijen wilden hen erbij hebben, aangezien een aanzienlijk deel van het debat over hun beleidsterreinen zal gaan.

Het debat begint in de ochtend. Naar verwachting zal het tot in de avond doorgaan.