Raad van State: 25 kilometer voor stikstofberekening voldoende

De Raad van State vindt de berekening van de stikstofneerslag voor een individueel project tot 25 kilometer in de omtrek van dat project aanvaardbaar. Dat betekent dat het nieuwste rekenmodel van het kabinet, dat verplicht gebruikt moet worden om de stikstofneerslag van een project te berekenen, in stand kan blijven. Vergunningen die op grond van dit model al zijn afgegeven kunnen in stand blijven en voor nieuwe vergunningaanvragen mag de Aerius Calculator, zoals het rekenmodel heet, gebruikt worden.

De Raad van State deed woensdag een tussenuitspraak in de zaak van de doortrekking van de snelweg A15 naar de A12 bij Arnhem. Zes bezwaarmakers vonden de grens van 25 kilometer te weinig, omdat stikstof volgens hen over een veel groter gebied neerslaat. Maar de raad meent dat aan elk rekenmodel een grens zit waarbuiten geen wetenschappelijk betrouwbare uitspraken meer gedaan kunnen worden. Het rekenmodel met de grens van 25 kilometer vormt de beste wetenschappelijke kennis, aldus de Raad van State.