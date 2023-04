Deel oppositie overlegt vooraf aan debat over strategie

Een deel van de oppositie overlegt vooraf aan het Kamerdebat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen met elkaar over de strategie. Het gaat om partijen van zowel de linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum.

Bij de PvdA kwamen onder meer de leiders van JA21, PVV, GroenLinks en SGP samen om te overleggen. Het debat zou eerder dinsdag al plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege ziekte van minister-president Mark Rutte. Hij had vermoedelijk iets verkeerds gegeten.

Het kabinet wacht een zwaar debat. Afgelopen vrijdag werd in de coalitie na dagenlang overleg overeenstemming bereikt over een brief aan de Kamer over de uitslag van de verkiezingen. Daarin staat onder meer dat op verzoek van het CDA er op termijn over de stikstofparagraaf in het regeerakkoord wordt gesproken.