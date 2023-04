Van der Wal: blijf gewoon aan de slag met stikstofbeleid

Natuur – en stikstofminister Christianne van der Wal zegt zich weinig aan te trekken van het gedoe rond de stikstofdoelen in het coalitieakkoord. “Hier staat een minister die gewoon aan de slag is en blijft”, zei zij donderdag voorafgaand aan de ministerraad. “Ik ben nu bezig met 2025”. In dat jaar is het eerste meetmoment voor de stikstofaanpak van het kabinet.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het uiteindelijke doel voor vermindering van de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehaald. Het CDA liet vorige week weten met dat jaartal niet meer te kunnen leven en op dat punt het coalitieakkoord te willen openbreken. Maar dan moet eerst duidelijk zijn welke kant het opgaat in de nieuwe provinciebesturen, die nu worden gevormd.

Over dit onderwerp debatteerde de top van het kabinet woensdag urenlang met een getergde oppositie in de Tweede Kamer, die duidelijkheid eiste over hoe het nu verder moet. Aan het einde van dat debat, waarbij Van der Wal noch haar landbouwcollega Piet Adema aanwezig was, zegde vrijwel de gehele oppositie het vertrouwen in het kabinet op.

Van der Wal reageert een dag later ontspannen op de felle discussies in de Kamer. “Een jaartal is geen doel op zich”, zegt zij. “Waar het om gaat is dat we de natuur moeten herstellen om weer vergunningen te kunnen verlenen”. Daarbij is het wachten nu op plannen waar de provincies mee gaan komen. Die moeten gewoon 2030 als richtpunt nemen, zegt de VVD-minister. “Het coalitieakkoord staat.”

Wel erkent ook zij dat 2030 door het zwaarwegende advies van Johan Remkes, die vorig jaar werd ingevlogen om de ontstane onrust in de landbouwsector te helpen bezweren, een minder harde deadline is geworden. In sommige gebieden is “geen tijd te verliezen”, maar er zijn ook plekken waar de stikstofaanpak best wat langer mag duren, “als je de dalende lijn maar te pakken hebt”.