Kabinet neemt aanstekerincident ‘hoog op’, om tafel met partijen

“Dit neem ik wel hoog op”, zegt justitieminister Dilan Yesilgöz over het aanstekerincident bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. De bewindsvrouw gaat samen met sportminister Conny Helder in gesprek met de KNVB, clubs, gemeenten en politie. Yesilgöz wil weten wat er precies is gebeurd, en waar het mogelijk is misgegaan. Het is goed mogelijk dat consequenties volgen. “Als je zo doorgaat, ga je naar een setting waar thuissupporters ook niet kunnen”, waarschuwt de minister.

Tijdens de wedstrijd liep Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond op omdat iemand iets naar zijn hoofd gooide, waarschijnlijk een aansteker. Yesilgöz was “ongelooflijk narrig” over het incident, dat ze “verschrikkelijk” noemt. “Ik weet niet wat je in je hoofd haalt om überhaupt dingen naar mensen te gooien. Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd.”

Ze vindt dat supporters die zich misdragen bij zichzelf te rade moeten gaan. “Want je verpest het voor je eigen club, voor je eigen sport.”

Verder is het vooral belangrijk om te reconstrueren wat er precies is gebeurd, en of er zaken zijn misgegaan. Er zijn immers genoeg middelen om misdragende supporters op te sporen en te weren. “Als je al die regels hebt, moet je zorgen dat er gehandhaafd worden, dat er lik-op-stuk is.” Ze hoopt binnenkort een beter beeld te hebben.

Verschillende partijen, waaronder de politie, spelen hierin een rol volgens Yesilgöz, maar ze kijkt ook de clubs zelf aan zegt ze desgevraagd. “Ik mag hopen dat ze die druk ook voelen. Hier zit niemand op te wachten.”

De bewindsvrouw begrijpt de reactie van de politiebonden, die aangeven dat de wedstrijd niet hervat had mogen worden. Maar er zijn meer afwegingen te maken, bijvoorbeeld de vraag hoe de rest van de supporters in het stadion rustig te houden. “Ik kan mij voorstellen dat de wedstrijd wordt gestaakt”, zegt Yesilgöz evenwel. “Ik had me kunnen voorstellen dat deze was gestaakt. Hoe ver moet het gaan?”