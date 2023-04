Kamer bespreekt voor het eerst het Groningen-enquêterapport

De Tweede Kamer buigt zich woensdag en donderdag voor het eerst over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de aardgaswinning in Groningen. In dit debat kunnen de specialisten van de partijen de commissie vragen stellen over haar bevindingen. Het kabinet komt nog niet aan zet.

De enquêtecommissie concludeerde eind februari in haar rapport Groningers boven Gas dat de veiligheid van de inwoners van Groningen decennialang stelselmatig ondergeschikt was aan economische en financiële belangen. Aan de mensen die daar de “rampzalige” gevolgen van ondervonden, heeft Nederland volgens de commissie “een ereschuld” in te lossen.

De commissie, waarin alle regeringspartijen en een groot deel van de (linkse) oppositie vertegenwoordigd waren, kwam tot deze slotsom na het bestuderen van honderdduizenden documenten en gesprekken met talloze betrokkenen, van wie er enkele tientallen in het openbaar en onder ede werden gehoord. De snoeiharde conclusies van het rapport zijn hard aangekomen in politiek Den Haag. Het eerste debat over het verslag liet evenwel weken op zich wachten, ondanks aandringen van een aantal oppositiepartijen, dat eerder over het rapport wilde spreken.

Woensdag spreken de Tweede Kamerfracties. Naar verwachting zullen de meeste partijen de bevindingen en de elf aanbevelingen van het beladen rapport omarmen. De schadeafhandeling moet “milder, makkelijker en menselijker” worden voor bewoners, Groningers moeten snel duidelijkheid krijgen over versterking en er moet flink geïnvesteerd worden in de regio, adviseert de commissie. De verwachting is dat er miljarden opzij moeten worden gezet om de kosten te dekken en toekomstperspectief te geven aan het aardbevingsgebied.

“Boven alles” staat de morele verplichting van het kabinet om zijn eigen belofte na te komen: uiterlijk 2024 moet het Groningenveld echt dicht, schreef de commissie in haar rapport.

Kamerleden zullen in het debat niet alleen elkaar bevragen, maar ook vooral nadere vragen stellen aan de commissie onder leiding van Tom van der Lee (GroenLinks). Later moet het kabinet nog een officiële reactie geven op het verslag, en zal de Kamer zelf ook in gesprek gaan met het kabinet.