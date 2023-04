In de bovenverdieping van een duplexwoning aan de Staringlaan in Apeldoorn (Gelderland) is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Een persoon is door de brandweer uit de woning gehaald en in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De brandweer kon tegen 2.30 uur het sein brand meester geven. De brand is ontstaan in de keuken van het appartement, de exacte oorzaak is nog niet bekend.