Vier maanden cel en taakstraf voor dodelijk ongeluk Barendrecht

Een 30-jarige man uit Spijkenisse is woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Barendrecht en rijden onder invloed. Door het ongeluk kwam de 10-jarige Djive om het leven. Naast de voorwaardelijke celstraf krijgt Jeffrey S. een maximale taakstraf van 240 uur opgelegd.

Het verkeersongeval gebeurde op 7 november 2021. S. reed die zaterdagnacht na een feestje rond 03.00 uur met zijn auto het water in van de Lorentzweg in Barendrecht. Ook de moeder van Djive zat in de auto. Zij heeft direct na het eenzijdige ongeluk geprobeerd haar zoontje te reanimeren.

S. had bijna drie keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan. Op zitting verklaarde S. dat hij vijf glazen bacardi-cola op had. “De rechtbank is van oordeel dat de verdachte, doordat hij na gebruik van te veel alcohol is gaan rijden en hij zijn voertuig niet op de weg heeft kunnen houden, aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden”, staat in het vonnis.

De officier van justitie had een celstraf van zes maanden geĆ«ist en een rijontzegging van twee jaar. “De rechtbank begrijpt dat voor de nabestaanden van het slachtoffer geen straf hoog genoeg zal zijn en dat zij moeten leven met een enorm verlies. De verdachte zal moeten leren leven met het feit dat hij dit ongeluk en het verlies van de jongen op zijn geweten heeft.”

De verdachte kreeg na elf maanden zijn rijbewijs weer terug. Hij heeft op zitting verklaard zijn rijbewijs dringend nodig te hebben voor zijn werk. De rechtbank legt hem daarom geen langere ontzegging van de rijbevoegdheid op.