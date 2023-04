2024 wordt misschien het warmste jaar ooit!

De lente is weer begonnen en langzaamaan kan men al meer genieten van meer zon en meer warmte. Met de zomer in aantocht belooft dat veel goeds. Volgens de berichten die Metro in april deelde wordt volgend jaar een jaar waarin het kwik hoger zal stijgen dan ooit eerder. Dat heeft alles te maken met de komt van El Niño. Dit weerfenomeen zorgt ervoor dat het water bij de evenaar sterk opwarmt en dat heeft gevolgen voor de rest van de wereld, zoals Nederland. De laatste keer dat El Niño plaatsvond, was in 2016. Volgens het KNMI heeft dat er mede voor gezorgd dat 2016 wereldwijd het warmste jaar is tot nu toe. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is de kans ongeveer 60% dat het weerfenomeen opnieuw zal plaatsvinden en dat daarmee de kans best groot is dat 2024 nog warmer zal worden dan 2016.

De tuin in!

Bij mooi weer trekt Nederland massaal naar buiten. Men gaat de bossen in, zoekt strandjes op, zwemt in meren, zeeën en zwembaden en de lucht van de barbecues vult de wijken. Men nodigt vrienden thuis uit om samen gezellig buiten te eten. Gekoeld drinken en lekker eten onder de parasol. Belangrijk is dan dat iedereen goed en comfortabel kan zitten. Er zijn verschillende soorten tuinsets voor 6 personen waar men uit kan kiezen om ervoor te zorgen dat men met een mooi groepje mensen kan genieten van de lente- en zomerzon. Bij tuinmeubelen is er veel te kiezen en angst om niets te vinden dat past bij iemand smaak is niet nodig. Men heeft keuze uit allerlei materialen. Zo zijn er kunststof meubelen voor eenieder die bijvoorbeeld makkelijk schoon te maken meubelen wil hebben, maar wanneer men iets stevigere sets zoekt, is hout of een betonlook ook beschikbaar. Een combinatie van verschillende materialen is bij veel sets ook mogelijk. Op die manier kan iedereen met gezelschap genieten van de tuin.

Relaxen in de buitenlucht

Naast gezamenlijk lekker eten, is de tuin ook bij uitstek de plek om tot rust te komen in de lente en zomer. Heerlijk zitten, misschien zelfs met de voeten omhoog. In de hand een gekoeld drankje en een goed boek. Om optimaal te kunnen genieten van het warme weer dat er aankomt komende zomer, maar zeker ook in 2024, kan het dan ook geen verkeerde keus zijn om nu over te gaan tot de aanschaf van een goed loungestoel. Men wil dan natuurlijk wel een stoel die niet direct slijt wanneer er even slecht weer over het land trekt.

Als het gaat om weerbestendige loungestoelen voor buiten valt er opnieuw veel te kiezen. Zo kan men inderdaad kiezen voor stoelen waarbij men de voeten lekker omhoog kan leggen en je half zitten, half liggend of zelfs volledig liggend kan genieten van de zon. Gewoon lekker zitten is natuurlijk ook mogelijk. Ook bij loungestoelen is veel keus in materiaal. Men kan dan bijvoorbeeld goed aansluiten bij het tuinset dat al in de tuin staat en waar zij voor het relaxen net aan hebben gebarbecued bijvoorbeeld.