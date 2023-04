Rover: aantal klachten treinreizigers na treinongeluk valt mee

Reizigersvereniging Rover heeft na het treinongeluk in Voorschoten “enkele tientallen” klachten binnengekregen van mensen die normaal gesproken over het getroffen traject reizen. “Mensen lijken over het algemeen wel begrip te hebben voor de overlast en overmacht, maar voorzichtig begint bij sommigen het geduld wat op te raken”, licht een woordvoerster van Rover toe.

De klachten die binnenkomen gaan over volle treinen en over de vervangende bussen die overal stoppen waardoor de reistijd erg oploopt. Een handvol mensen meldt bij Rover dat ze extra kosten maken voor een snellere reis, omdat het streekvervoer bijvoorbeeld sneller is, maar daar het NS-abonnement niet geldig is. Of reizigers kiezen voor de Intercity Direct waar een toeslag geldt. Die kost voor een enkele reis 2,90 euro of 1,74 euro tijdens daluren als deze wordt aangeschaft bij de toeslagzuil. De toeslag kan ook aan boord gekocht worden voor 10 euro.