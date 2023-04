Geen azc in Nederhorst den Berg na onrust

In de Noord-Hollandse plaats Nederhorst den Berg komt toch geen asielzoekerscentrum. De gemeente Wijdemeren, waar het dorp onder valt, ziet af van de plannen, omdat er “bijzonder veel onrust is ontstaan over het voornemen, waarbij sprake is van polarisatie”.

Wijdemeren wilde maximaal 350 mensen opvangen in het zogeheten NERA-gebouw. Dat is in 1950 geopend om radiosignalen te ontvangen. Het gebouw zou tien jaar beschikbaar moeten zijn voor de opvang van asielzoekers.

Inwoners konden zich op inspraakavonden uitspreken over het onderzoek van de gemeente naar het mogelijke azc, maar die bijeenkomsten waren in de afgelopen weken al afgelast. Door de onrust in het dorp was er “een verhoogd veiligheidsrisico”, aldus de gemeente. Wijdemeren laat nu weten: “Doorgaan met het onderzoek zou naar het oordeel van het college een te grote impact hebben op de samenleving.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt nog altijd met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Verspreid over het hele land wil de organisatie nieuwe centra openen, zodat de asielzoekers niet langer tijdelijk in sporthallen en scholen hoeven te worden opgevangen.

Zo wordt het oude asielzoekerscentrum in Zeewolde heropend. Dat was in 2018 gesloten. Op het complex kunnen maximaal 600 asielzoekers verblijven. Kamp Zeist wordt klaargemaakt voor de opvang van ongeveer 400 asielzoekers. Negen gemeenten in Kennemerland (Haarlem en omstreken) hebben samen veertien locaties op het oog om in totaal ongeveer 2100 asielzoekers op te vangen. Ook komen er mogelijk asielzoekerscentra in Dordrecht (500), Leeuwarden (450), Heerenveen (450) en Barneveld (300). In Alkmaar zou een centrale opvang voor 250 mensen moeten komen, maar daarover is de coalitie vorige maand gevallen.