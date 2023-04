Oud-minister Aruba Benny Sevinger veroordeeld tot 1 jaar cel

De rechtbank op Aruba heeft vrijdag 1 jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd aan oud-minister van Infrastructuur en huidig parlementariër Benny Sevinger. Tegen hem was vijf jaar geëist wegens omkoping, fraude, misbruik van zijn functie, witwassen van geld en verduistering in zijn periode als minister tussen 2009 en 2017.

Sevinger is uiteindelijk schuldig bevonden aan omkoping en fraude, voor de andere aanklachten is hij vrijgesproken. Volgens de rechter heeft Sevinger in ruil voor geld, diensten en goederen overheidsterreinen verkocht aan zakenlieden. Zes van hen zijn vrijdag hiervoor ook veroordeeld in dezelfde zaak met de naam ‘Avestrus’ (Struisvogel). Enkelen van hen kregen een gevangenisstraf opgelegd, anderen een taakstraf of een boete. Vijf ondernemers zijn vrijgesproken.

Bij de laatste verkiezingen, in juli 2021, werd Sevinger met ruim 1600 voorkeursstemmen in het parlement gekozen voor de partij AVP. Hij zat op dat moment in de gevangenis, maar werd vrijgelaten om zijn Statenzetel in te kunnen nemen.

Het OM op Aruba had geëist dat Sevinger tien jaar geen publieke functie meer zou mogen vervullen en zich ook niet verkiesbaar zou mogen stellen. De rechter heeft dat niet overgenomen.