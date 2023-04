Regenboogvlaggen hangen uit als reactie op geweld

Door heel Nederland wordt zaterdag de regenboogvlag uitgehangen als reactie op de geweldsincidenten tegen de lhbti+-gemeenschap van vorige week. Dat is het geval in onder meer de vier grote steden en ook in veel andere plaatsen, zoals Arnhem, Haarlem, Groningen, Vlissingen, Wageningen en Roermond. In Deventer wordt in de avond ook de Wilhelminabrug verlicht in regenboogkleuren.

De regenboogvlag van COC Eindhoven en regio werd afgelopen zaterdag weggerukt door een groep van twintig hooligans, daarom hangt de belangenorganisatie zaterdagmiddag om 12.30 uur een nieuwe vlag op. In een open brief riepen twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland iedereen op om dat voorbeeld te volgen en zaterdag ook een regenboogvlag of andere lhbti+-gemeenschapsvlag uit te hangen.

Naast het verwijderen van de vlag werd er vorige week zaterdag een groep lhbti+-jongeren uitgescholden in het COC-pand in Eindhoven en werd een vrijwilliger geslagen. Diezelfde nacht werden medewerkers van een Groningse dragshowbar en lhbti+-café mishandeld en tijdens de voetbalwedstrijd PSV-Spakenburg van 4 april, en bij andere recente voetbalwedstrijden, werden homofobe uitspraken gedaan zonder dat werd ingegrepen.

Met de actie willen de initiatiefnemers de lhbti+-jongeren “een hart onder de riem steken” en “tonen dat Nederland geweld tegen de regenbooggemeenschap niet pikt”. De belangenorganisatie voor lhbti+-personen roept mensen op een foto van een regenboogvlag op sociale media te delen met de hashtag #SamenSterk.

Volgens COC Nederland geven in totaal bijna zeventig gemeenten en provincies gehoor aan de oproep en doen daarnaast ook veel andere partijen mee zoals bedrijven, organisaties en veel particulieren.