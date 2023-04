Ambassade Soedan houdt bijeenkomst voor Nederlanders in het land

De ambassade in Soedan houdt een onlinebijeenkomst voor Nederlanders die in het Afrikaanse land verblijven. Dat heeft de ambassade in de hoofdstad Khartoem dinsdag bekendgemaakt. Sinds zaterdag is er geweld uitgebroken tussen het leger en paramilitairen. Onder anderen diplomaten en medewerkers van internationale humanitaire organisaties zijn aangevallen door strijders.

“Helaas is de veiligheidssituatie verder verslechterd. De Nederlandse overheid laat u niet in de steek. Weet dat wij ons actief voorbereiden op alle scenario’s. We werken daarin nauw samen met andere EU-landen”, aldus de ambassade.

Sinds maandag probeert de ambassade contact te leggen met Nederlanders die zich hebben geregistreerd voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade roept de geregistreerde mensen op om andere Nederlanders op de service te wijzen. Eerder meldde het ministerie dat er met ongeveer vijftig Nederlanders contact is in het land.

“We adviseren u opnieuw om binnen te blijven, uit de buurt van ramen en balkons, en om uw verblijfplaats goed af te sluiten. In het onverhoopte geval dat uw verblijfplaats toch wordt betreden door ongenode gasten, raak dan niet in paniek en geef waar ze om vragen.” Wanneer de onlinebijeenkomst is, wordt later bekendgemaakt. Het reisadvies voor het land werd eerder al aangescherpt naar rood.