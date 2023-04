KBO-PCOB: fietspaden moeten veiliger voor senioren

Fietspaden moeten veiliger worden gemaakt om het aantal doden in het verkeer terug te brengen. Ook moeten senioren een cursus valpreventie kunnen volgen. Dat vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB, die zich grote zorgen maakt over de toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 75 jaar en ouder.

De organisatie reageert daarmee op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit naar voren komt dat in 2022 737 mensen in het verkeer zijn omgekomen, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken het sterkst toe. En dan vooral op de fiets: 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor.

“De ontwikkelingen in de maatschappij (minder zorgcapaciteit) verlangen van senioren dat ze langer actief en zelfstandiger blijven zodat ze minder snel gebruik hoeven te maken van de zorg”, zegt de organisatie. “Daar geven deze senioren gevolg aan, maar dat betekent ook dat de omstandigheden waaronder ze fietsen moeten worden aangepast.” Op de volgens KBO-PCOB overvolle fietspaden rijden fietsers “noodgedwongen kris kras, met verschillende snelheden door en langs elkaar heen”. “Dat moet beter worden gereguleerd.”

Bredere fietspaden zouden volgens de organisatie helpen. “Maar ook de asfaltering laat nogal eens te wensen over waardoor iemand snel ten val kan komen.”