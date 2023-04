Parkeerplaats voor festival veroorzaakt vernietiging van kievit-nesten bij The Wall

Op zaterdag 15 april vond het Nederlandse Toppers muziekfestival plaats aan de Haarrijnse Plas in Utrecht. Voor de parkeerplaats van bezoekers werd een braakliggend terrein bij The Wall gemaaid om betere toegang te bieden. Tot grote schok van vogelliefhebbers werden hierbij drie kievit-nesten met ieder vier eieren volledig vernietigd. De eieren met jonge kuikens zouden deze week uitkomen.

Het maaien van het terrein lijkt plaats te hebben gevonden zonder enige bescherming of voorzorgsmaatregelen voor de broedende vogels. De aanwezigheid van de kievit-nesten was bekend bij de gemeente Utrecht, die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebied.

Huub de Rooij, medewerker van vogelringstation De Haar, reageert ontzet: “Het kan haast niet dat bij het maaien niets is opgevallen. De kieviten houden opzichtig toezicht en bij verstoring van een nest laten ze zich luidruchtig horen. Het is onbegrijpelijk dat het vernietigen van de nesten van deze kwetsbare vogelsoort heeft kunnen plaatsvinden, terwijl de aanwezigheid ervan bekend was bij de gemeente.”

De vernietiging van de kievit-nesten is een zware klap voor de inspanningen van het vogelringstation De Haar, dat al zeven jaar onderzoek doet naar deze vogelsoorten op het terrein bij The Wall. De Rooij: “Er hadden best alternatieve parkeerplekken kunnen worden gevonden zodat de vogels niet verstoord werden. Nu zijn er 12, maar waarschijnlijk zelfs 16 eieren met jonge kuikens volledig vernietigd.”