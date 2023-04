Politie over verkeersdoden: meer voorlichting en wegen aanpassen

Meer voorlichting en een betere inrichting van de wegen zijn volgens de politie nodig om het verkeer veiliger te maken. “Met alleen handhaven gaan we het nooit redden”, zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de nationale politie in een reactie op de toename van het aantal verkeersdoden vorig jaar in ons land.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vielen er in 2022 737 verkeersdoden, 155 meer dan in 2021. Deze cijfers zag de politie volgens Broer aankomen, al schrok hij er alsnog van toen hij ze las. Volgens hem zorgt met name het gedrag van mensen ervoor dat het verkeer onveiliger wordt. “Voorrang is iets wat je moet krijgen en niet nemen. Voor geel of oranje licht moet je stoppen.”

Daarom moet meer worden ingezet op voorlichting om weggebruikers bewust te maken van hun gedrag, vindt hij. “We doen al regelmatig een appel richting overheden meer in te zetten op preventie. Om mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed, op hoe lang verdovende middelen nog doorwerken in je lichaam.” De politie ziet vooral veel cannabisgebruik in het verkeer. “Ook het roken van een jointje na een drukke werkdag is van invloed op de rijvaardigheid en daarom verboden.”

Het verkeer is volgens Broer de afgelopen jaren drukker geworden, maar hij vindt dat dat te weinig is terug te zien aan de inrichting van de wegen. “Ik heb niet de indruk dat de wegen in hetzelfde tempo zijn meeveranderd. Als je kijkt naar de fietspaden, die zijn vaak smal en hebben twee rijrichtingen. Ga daar maar eens fietsen met je bakfiets.”

Grootschalige alcoholcontroles zoals de politie die in het verleden hield, komen waarschijnlijk niet terug. “Vanwege de komst van sociale media hebben die nog nauwelijks effect”, zegt Broer, waarmee hij erop doelt dat mensen de controles daardoor makkelijk kunnen omzeilen. Ook heeft de politie haar capaciteit nodig op andere plekken. “Het beroep op de politie is de afgelopen jaren toegenomen als het gaat om (sport)evenementen en demonstraties. Elke ME’er is ook gewoon een politieman die we dan niet op straat kunnen inzetten.”