Ultimatum LTO: in week van 8 mei uitsluitsel over landbouwakkoord

Land- en tuinbouworganisatie LTO wil uiterlijk in de week van 8 mei duidelijkheid hebben over de definitieve tekst van het landbouwakkoord. Dat meldt de organisatie op haar website.

“Op cruciale thema’s komen de onderhandelingen niet verder”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. “We kunnen wel eindeloos door blijven praten, maar met een herhaling van argumenten komt een oplossing niet dichterbij.” Vooral op de thema’s mest en landbouwgrond zitten de onderhandelingen vast. Ook is het voor LTO “cruciaal” dat het kabinet duidelijk maakt hoeveel budget er beschikbaar is voor de gemaakte afspraken.

De organisatie lijkt met haar ultimatum sneller te willen dan het kabinet. Volgens landbouwminister Piet Adema zijn de gesprekken nog niet in het stadium dat er bedragen kunnen worden gekoppeld aan de lijst van onderwerpen, zei hij dinsdag. Als dat zo ver is gaat eerst het kabinet praten over het budget, aldus de bewindsman. LTO heeft er geen zin in om nog langer rondjes te blijven draaien, maakte Van der Tak duidelijk.

Adema lijkt aan te sturen op een resultaat “halverwege mei”. Volgens hem zijn er nog “heel stevige stappen” die gezet moeten worden. Adema vindt dan ook dat sommige partijen aan tafel “stappen naar voren” moeten maken. “De boeren kunnen niet te lang wachten en er moet snel duidelijkheid komen”, zegt de minister. Hij vindt het jammer dat eerder genoemde deadlines niet zijn gehaald maar hecht meer belang aan een akkoord dat “door zoveel mogelijk partijen” wordt ondertekend. “Het is een hele grote opgave en we zijn er nog niet.”

Adema benadrukt dat het overleg niet is geklapt. Wel gaan ze de komende tijd verder met een-op-eengesprekken. Eerder dinsdag zei een ingewijde al dat dit de bedoeling was voor de komende periode. De minister hoopt dat zoveel mogelijk partijen het akkoord zullen tekenen. Ook nodigt hij bijvoorbeeld Agractie, dat eerder wegliep bij het overleg, uit om weer terug te komen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat in maart het landbouwakkoord rond zou zijn. De afronding van het landbouwakkoord is politiek gezien nog relevanter geworden, nu het CDA heeft aangekondigd opnieuw te willen onderhandelen over het regeerakkoord. De partij wil onder meer dat 2030 als deadline voor de stikstofdoelen van tafel gaat. Maar het CDA wil eerst wachten tot het landbouwakkoord er ligt. Hoe langer het overleg daarover duurt, hoe langer onzekerheid rond het stikstofbeleid blijft.