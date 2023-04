Boze oppositie opnieuw in debat over wet streamingdiensten

De oppositie in de Tweede Kamer is boos omdat coalitiepartijen achter de schermen met elkaar onderhandelen over een wet die streamingdiensten moet verplichten om te investeren in Nederlandse producties. SP vindt dat de gesprekken hierover in alle openheid moeten plaatsvinden en wil daarom opnieuw in debat over het wetsvoorstel. Een meerderheid van de Kamer steunt dit verzoek.

De stemming over de wet is dinsdag voor de vierde keer op rij uitgesteld en zal pas na het debat plaatsvinden. Aanleiding voor het verzoek tot uitstel zijn berichten in De Telegraaf en het Financieele Dagblad over een coalitiedeal die in de maak is. De politieke discussie gaat over meerdere kleine wijzigingen van de wet die zijn ingebracht door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks en elkaar soms ronduit tegenspraken. Deze zouden in de deal worden aangepast zodat een Kamermeerderheid ermee akkoord kan gaan. De onderhandelingen hierover lopen nog, volgens de VVD.

Streamingplatforms als Netflix, Amazon Prime en Disney+ die minimaal 10 miljoen omzet behalen in Nederland moeten hier 4,5 procent van in Nederlandse producties steken, zo luidt het wetsvoorstel. De onderhandelingen gaan onder meer over de hoogte van deze omzetgrens en het percentage dat naar Nederlandse producties moet gaan. Bovendien vinden linkse oppositiepartijen het een goed idee dat een groot deel van het vrijgemaakte geld wordt uitgegeven door onafhankelijke producenten, dus niet bijvoorbeeld door de streamingdiensten zelf. Hier staat coalitiepartij D66 positief tegenover, maar is VVD tegen.

Een ander twistpunt is het type Nederlandse producties waar het geld aan mag worden besteed. In het wetsvoorstel wordt alleen gesproken over films, documentaires of series. Lucille Werner (CDA) vindt dat het geld naar vrijwel elk genre moet kunnen gaan, ook bijvoorbeeld naar comedy of reality-tv. Ze wordt hierin gesteund door de VVD. Dit plan stuit op weerstand van linkse partijen en D66.

Mohammed Mohandis (PvdA) spreekt van een “gênante vertoning” en vindt dat er niet over de wet gestemd kan worden als onduidelijk is wat de coalitiepartijen van plan zijn. “De coalitie maakt er een rommeltje van, laat ze dat maar uitleggen in de heropening van het debat”, meldt hij.

“Goed om transparant met elkaar te spreken over de amendementen die naar verwachting worden ingediend”, zegt ook Pim van Strien van de VVD. Net als de andere coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie steunt hij het debatverzoek.