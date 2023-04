CDA wil einde maken aan wildgroei zelfstandigen in ggz

Het is te lonend om als zelfstandige (zzp’er) in de ggz te werken, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Steeds meer instellingen zien hun vaste personeel verdwijnen waardoor ze genoodzaakt worden om zzp’ers in te huren. Die verdienen veel meer dan personeel in vaste dienst. Door een maximumvergoeding voor zzp’ers wettelijk te regelen, wil het CDA daar een einde aan maken. Volgens minister Conny Helder (Langdurige Zorg) mag dat van ‘Brussel’ niet. Daar neemt Van den Berg geen genoegen mee.

“Als Nederland kunnen we meer doen dan alleen zeggen dat het niet van Europa mag”, zei Van den Berg in een Kamerdebat over de ggz (geestelijke gezondheidszorg). “Verzin een plan om het in wetgeving te regelen.”

Volgens Van den Berg is het aantal zzp’ers in de ggz de afgelopen vijf jaar met 50 procent gegroeid naar 169.000. Zij verdienen rond de 65 euro per uur en dat is veel meer dan de 45 euro per uur van hun collega’s in vaste dienst. “Wat beloning betreft, is het veel te aantrekkelijk geworden om als zzp’er te werken.” Door de inhuur van vele zzp’ers zijn zorgwerkgevers veel meer geld kwijt aan personeel dan met personeel in vaste dienst. Werving en selectie voor spaarzaam zorgpersoneel is daarmee ook nog eens “dweilen met de kraan open”, betoogt Van den Berg.

De PvdA voelt wel wat voor het voorstel van het CDA. Mohammed Mohandis wil eigenlijk meer. Het PvdA-Kamerlid wil ook een norm voor het maximumaantal zzp’ers dat in een ggz-instelling mag werken. Van den Berg staat daar voor open.

Minister Helder heeft zelf eerder gedacht aan een maximum tarifering, maar volgens haar stuit dat op juridische obstakels. Ze zoekt nu naar minder ingrijpende maatregelen om paal en perk te stellen aan het aantal zzp’ers en naar maatregelen om het werken in loondienst aantrekkelijk te houden.