SCP: zes op tien Nederlanders ontevreden over de politiek

De ontevredenheid over de politiek is verder toegenomen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag in hun nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Afgelopen najaar was 60 procent van de Nederlanders ontevreden over de politiek in Den Haag, ten opzichte van 49 procent in het voorjaar van 2022.

62 procent van de ondervraagden vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het land, terwijl dat eerder in 2022 nog 46 procent was. Die onvrede is volgens het SCP niet los te zien van de politiek; bijna de helft van de mensen die vindt dat het de verkeerde kant opgaat, verwijst naar de politiek. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is in het najaar van 2022 gedaald naar 43 procent (was 52 procent), het vertrouwen in de regering naar 41 procent (was 50 procent).

Politici en met name de regering wordt vooral een gebrek aan daadkracht en visie verweten. Verder zijn mensen negatief over de grote afstand tussen ‘Den Haag’ en de gewone mensen, vinden de ondervraagden politiek onbetrouwbaar en is er het idee dat politici blijven zitten, hoeveel fouten ze ook maken.

De ontevredenheid is volgens het SCP gevolg van een opstapeling van meerdere maatschappelijke problemen. Naast zorgen over de politiek zijn mensen bezorgd over de hoge prijzen, inkomensverschillen, immigratie, tekort aan betaalbare woningen en de klimaataanpak. Mensen maakten zich eind 2022 vooral zorgen om immigratie, stijgende prijzen en de stikstofcrisis.

Ook de economische zorgen zijn toegenomen; 73 procent verwacht dat het slechter zal gaan met de economie, begin 2022 was dat 63 procent. Die zorgen komen vooral door de stijgende prijzen van energie en boodschappen. Nederlanders geven hun eigen financiële situatie een 7,3, dat cijfer is stabiel gebleven.

Verder geeft 85 procent van de ondervraagde Nederlanders aan nog steeds tevreden te zijn met hun eigen leven. Volgens het planbureau is het al tijden zo dat mensen tevreden zijn met hun eigen leven, bezorgd over de maatschappij en kritisch op de politiek.