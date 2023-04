Snapchat: chatfunctie doet niet meer of hij echt is

Snapchat heeft een slimme geautomatiseerde chatdienst aangepast na kritiek. Het programma My AI voerde op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gesprekjes met Nederlandse gebruikers. Daarbij deed de bot echter of hij echt was en probeerde hij dates met kinderen te regelen. “We zijn My AI aan het bijsturen, zodat er niet langer wordt gezegd dat het een echt persoon is waar je in de fysieke wereld mee kunt afspreken”, laat Snapchat weten.

Snapchat zegt dat My AI “een experimentele chatbot” is, en “net als alle andere AI chatbots leert My AI voortdurend bij en geeft het af en toe ook een onjuist antwoord”.

My AI werkt op basis van de technologie achter ChatGPT, een programma dat is ontwikkeld door het bedrijf Open AI. Dat gebruikt kunstmatige intelligentie om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde ChatGPT veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Inhoudelijk kunnen er echter fouten in zitten.