Nog een gewonde treinongeval Voorschoten in ziekenhuis

Van de mensen die gewond raakten door het treinongeluk in Voorschoten ligt er nog een iemand in het ziekenhuis. Tot voor kort waren dit er nog twee, maar de een-na-laatste patiënt is dit weekend ontslagen uit het LUMC in Leiden. In dat ziekenhuis ligt de laatste overgebleven patiënt nog op de verpleegafdeling. Dat laat een woordvoerster van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) woensdag weten.

Door het ongeval op 4 april, waarbij een goederentrein en een intercity op een bouwkraan botsten, kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar een ziekenhuis moesten. De meesten mochten dezelfde dag nog naar huis.