Hof begint aan hoger beroep Mallorcazaak

Bij het gerechtshof in Leeuwarden begint donderdag het hoger beroep van de Mallorcazaak, die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. De eerste openbare zitting is een regiezitting waarbij de verdediging en het Openbaar Ministerie onderzoekswensen kunnen indienen.

De zeven verdachten uit Hilversum hebben onder meer gevraagd dat er nog getuigen worden gehoord, dat er DNA-onderzoek nodig is en dat er een deskundige wordt gehoord.

Ook is gevraagd de precieze doodsoorzaak van Heuvelman nog eens te onderzoeken. Het OM verzoekt om alle verdachten als getuigen in elkaars zaken te horen. Het hof beslist op 17 mei welke onderzoekswensen worden gehonoreerd. Het hof hoopt in december of januari met de inhoudelijke behandeling te kunnen beginnen.

Het Openbaar Ministerie en een groot aantal verdachten tekenden eind vorig jaar na het vonnis van de rechtbank in Lelystad hoger beroep aan. Vijf van de verdachten zitten vast, zij kunnen het hof vragen of ze voorlopig naar huis mogen.

Een van hen is Sanil B. (21), die zeven jaar cel kreeg en als enige werd veroordeeld voor de doodslag. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden. B. heeft, evenals zijn medeverdachten, altijd ontkend dat hij Heuvelman iets zou hebben aangedaan. De 27-jarige Waddinxvener werd op 14 juli 2021 kort na 02.00 uur in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij lag bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later.

Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan tot nu toe gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft. Volgens het OM “is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig”.

Medeverdachten Mees T. (19) en Hein B. (19) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden, na strafeisen van acht jaar. Volgens de rechtbank ontbrak het bewijs voor hun betrokkenheid bij de doodslag op Heuvelman. Zij zijn veroordeeld voor ander groepsgeweld die nacht op de boulevard van El Arenal op Mallorca.

Ook twee verdachten kwamen na het vonnis weer vast te zitten. Kaan B. (20) kreeg dertig maanden, veel meer dan de strafeis. Daan van S. (20) kreeg dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Tegen hem had het OM een gevangenisstraf van 1,5 jaar geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.