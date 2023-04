Oud-Kinderombudsman Dullaert voorzitter Kinderrechtencollectief

Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert wordt de nieuwe voorzitter van het Kinderrechtencollectief. Hij volgt Huri Sahin op die nu burgemeester van Rijswijk is. Dullaert wordt bijgestaan door de 16-jarige vicevoorzitter Lars Westra, laat het Kinderrechtencollectief weten. Het collectief bestaat uit organisaties als de Nationale Jeugdraad, Defence for Children en UNICEF Nederland.

Lars Westra vindt dat artikel 12 van het VN-kinderrechtenverdrag waarin staat dat kinderen hun mening mogen geven over zaken die hen aangaan, beter moet worden nagekomen. “Luister meer naar wat kinderen zelf willen, veel kinderen weten heel goed wat hun mening is en wat goed voor ze is. Geef kinderen daarom de kans om mee te denken over nationaal beleid dat kinderen aangaat.”

Marc Dullaert was de eerste Kinderombudsman van Nederland en zet zich al jaren in voor de rechten van het kind. Hij is blij dat hij met de jonge Westra aan de slag kan, “want het is hoog tijd om kinderen en jongeren een podium te geven en naar ze te luisteren”. Dullaert: “We willen dat kinderrechten niet alleen worden gewaarborgd in overheidsbeleid en in wetgeving maar ook in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland niet gerespecteerd? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen.”