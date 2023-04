Taghi’s advocaat Inez Weski aangehouden

Advocaat Inez Weski, de raadsvrouw van Ridouan Taghi, is aangehouden. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan het ANP, waarmee ze berichten van De Telegraaf en Het Parool bevestigen.

De reden van de arrestatie is niet bekendgemaakt, maar zou ermee te maken hebben dat Weski (68) informatie van haar cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld zou hebben gedeeld.

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Taghi, suggereerde de advocaat van T. dat Weski ook als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd. Het Openbaar Ministerie liet in reactie daarop weten dat “aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van Taghi is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest”.

Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden. Ze noemde de beschuldiging “onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar”. Youssef T. is in februari veroordeeld tot 5,5 jaar cel.

Advocatenkantoor Weski Advocaten in Rotterdam laat weten geen informatie te verstrekken. Weski’s kantoorgenoot en zoon Guy Weski zegt evenmin een reactie te geven. De Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten zegt te zullen reageren zodra dat mogelijk is.

Het moment van de arrestatie is opmerkelijk. Aanvankelijk was vrijdag nog een zitting gepland in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Daarin stond de dupliek (een laatste reactie van de verdediging) en het laatste woord op het programma. Weski had daar twee dagen voor gevraagd, woensdag was de eerste dag. Toen had ze haar deel voor dit moment afgerond, maar wel veel nieuwe onderzoekswensen gedaan, waar de rechtbank nog op moet reageren.