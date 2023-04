Vijf aanhoudingen in groot onderzoek naar vuurwapens en drugs

De politie heeft na maandenlang onderzoek naar de handel in vuurwapens vijf mannen aangehouden. Ook vond de politie bijna veertig vuurwapens, waaronder zo’n vijftien automatische wapens, zakken vol munitie en meer dan honderd jerrycans met vloeistoffen bedoeld voor het produceren van drugs.

Meerdere arrestatieteams hebben dinsdag invallen gedaan op een bedrijventerrein in Ridderkerk en woningen in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen. Ook zijn twee garageboxen in Ridderkerk en een woning in Hendrik-Ido-Ambacht doorzocht.

In de twee garageboxen werden een groot deel van de 39 gevonden wapens gevonden, namelijk 36 vuurwapens. “Zoveel wapens in één onderzoek, dat zien we zelden. Zeker niet met wapens van dit kaliber. De hoeveelheid en type wapens bevestigen het vermoeden van grootschalige handel in vuurwapens door de verdachten”, aldus Brigit Nolden, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche.

De vijf mannen die zijn aangehouden zijn een 32-jarige man uit Zwijndrecht, een 57-jarige man uit Vlaardingen, een 62-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en twee mannen uit Rotterdam van 36 en 61. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek duurde ruim een half jaar en begon na een tip over de vuurwapenhandel. De politie kwam er daarna achter dat dezelfde verdachten zich ook bezighielden met drugsproductie- en handel. Na de invallen en aanhoudingen gaat het onderzoek verder. “We hebben bij de zoekingen meer dan honderd gegevensdragers in beslag genomen. Denk aan telefoons, laptops… Die worden onderzocht”, aldus Nolden. “Ook hebben we vijf auto’s in beslag genomen. Die zullen onder andere onderzocht gaan worden op verborgen ruimtes.”