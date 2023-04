Automobilist rijdt door na aanrijding, voetganger zwaargewond

Een automobilist is zondagochtend doorgereden na een aanrijding met een voetganger bij het Zuidplein in Rotterdam. De voetganger (45) raakte bij de aanrijding op de Strevelsweg zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerster van de politie.

De auto is een paar straten verderop wel teruggevonden door de politie. De automobilist zelf is nog niet gevonden. De politie probeerde de bestuurder iets voor 06.00 uur al staande te houden op de Pleinweg, omdat hij te hard aan kwam rijden. De automobilist luisterde niet en reed door. De aanrijding gebeurde vlak daarna iets verderop.