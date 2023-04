Schreinemacher wenst betrokkenen evacuatie Soedan ‘veel sterkte’

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wenst alle betrokkenen die meehelpen aan de evacuatie van Nederlanders uit Soedan “veel sterkte” toe. Het gaat onder meer om medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie.

“We leven mee met alle Nederlanders en doen ons best zoveel mogelijk van hen te helpen”, twittert de minister.

Ook VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wenst iedereen sterkte “die hierbij betrokken is of in spanning afwacht”. Hij noemt de evacuatie op Twitter een “noodzakelijke actie, met de nodige risico’s”.

De eerste Nederlanders worden zondag uit Soedan geĆ«vacueerd, maakte Buitenlandse Zaken zondagochtend bekend. Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert “zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”. Dat gebeurt tijdens een gecoƶrdineerde, internationale evacuatieoperatie.