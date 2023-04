NAM: sluiten Groningenveld noodzakelijk voor herstel van gebied

Het sluiten van het Groningenveld is volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) noodzakelijk voor het herstel van het gaswinningsgebied in Groningen. In een reactie op de kabinetsplannen voor het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen erkent het bedrijf een belangrijke rol te hebben gespeeld “in het laten ontstaan van deze crisis”.

In de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête wordt ook gewezen naar de NAM. Het bedrijf zegt dat de aandeelhouders in gesprek zijn met het kabinet over het verbeteren van de situatie in Groningen. “Dat verdienen de mensen in Groningen naar wie jarenlang niet goed is geluisterd.” Een onderdeel daarvan is dat de NAM zich terugtrekt uit het afhandelen van de schadeclaims van de bewoners.

De NAM zegt ook door te gaan met het opruimen van meerdere gaswinningslocaties die niet meer worden gebruikt. Het bedrijf hoopt op die manier nog steeds werkgelegenheid te verschaffen voor mensen uit de regio en kennis op te bouwen die ook op andere plekken ter wereld ingezet kan worden.