Vijlbrief: meer geld naar sociaal pakket Groningen indien nodig

Het is niet uitgesloten dat het kabinet meer geld uittrekt voor Groningen als dat later nodig blijkt om de provincie sociaal en economisch te herstellen. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) nadat hij zichtbaar geëmotioneerd zijn officiële reactie had gegeven op het zeer kritische rapport over de gaswinning in Groningen.

Een groot deel van het door het kabinet toegezegde bedrag van ruim 22 miljard euro zal gaan naar de hersteloperatie van de door aardbevingen beschadigde woningen. Van het totaalbedrag is 7,5 miljard euro bestemd voor een plan om het gebied sociaal en economisch erbovenop te helpen.

“We zullen zien of het genoeg is”, zegt Vijlbrief over dat sociaaleconomische deel van het pakket. Het kabinet zal jaarlijks evalueren over de voortgang van de hersteloperatie. De staatssecretaris houdt er rekening mee dat daar later uitkomt dat er toch meer geld nodig is. Het plan is om drie decennia elk jaar 250 miljoen euro te investeren in de regio.

De genoemde jaarlijkse investering is “gewoon begrotingsgeld” volgens Vijlbrief. “De komende dertig jaar zullen kabinetten er rekening mee moeten houden dat het geld naar Groningen gaat en dus niet naar iets anders, zo werkt dat.”

Het kabinet heeft bij het opstellen van de voorjaarsnota al besloten waar dit geld vandaan moet komen. Meer wil de staatssecretaris daar niet over zeggen, daarvoor verwijst hij naar minister Sigrid Kaag (Financiën). Geld reserveren gebeurt doorgaans door ofwel het begrotingstekort te laten oplopen dan wel door te bezuinigen.

Het ging volgens Vijlbrief “even niet om geld” toen is besloten om het bedrag vrij te maken. “Het ging om te doen wat nodig is, zo hebben we het ook behandeld.” De staatssecretaris vindt het “verdrietig” dat een parlementaire enquête “blijkbaar nodig was” om tot het inzicht te komen dat er in Groningen moet worden geïnvesteerd.

Rutte en Vijlbrief hielden de persconferentie zittend omdat laatstgenoemde last had van zijn rug. Dat had “natuurlijk te maken” met de stress in aanloop naar de kabinetsreactie, zegt de staatssecretaris.

“Wat je het meest raakt is het feit dat mensen veel leed aangedaan is door de overheid en jij bent vertegenwoordiger van de overheid”, zegt Vijlbrief. “Hoe je het ook wendt of keert, dat ben je op dat moment.”