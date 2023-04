PostNL komt met oranje jubileumzegels voor de koning

PostNL brengt vrijdag speciale postzegels uit ter ere van het 10-jarig troonjubileum van koning Willem-Alexander. Op de oranje zegels staan foto’s van verschillende momenten uit zijn koningschap.

De foto’s op het vel zijn gemaakt tijdens de Koningsspelen in 2019, werkbezoeken aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen in 2022 en aan Sint-Maarten in 2013, het staatsbezoek aan IndonesiĆ« in 2020 en de troonrede in 2022. De beelden zijn oranje gemaakt. Op de velrand staat een kroon die bestaat uit citaten uit toespraken van Willem-Alexander.

Huub de Lang en Anne Schaufeli van studio026 uit Velp maakten het ontwerp en keken daarbij naar het koningschap en de persoonlijkheid van de koning. “Koning Willem-Alexander is benaderbaar, staat open voor mensen en legt graag en gemakkelijk contact”, zegt Schaufeli. “Hij is een koning van vlees en bloed. Dat zie je terug in de wijze waarop hij uitvoering geeft aan zijn taken.”

Het postzegelvel bestaat uit vijf zegels in vijf verschillende ontwerpen. Ze zijn sinds vrijdag verkrijgbaar bij winkels van Bruna en in de webshop.