Minister Wopke Hoekstra bij herdenking Kamp Amersfoort

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra houdt op 4 mei in de avond een toespraak bij de dodenherdenking van Nationaal Monument Kamp Amersfoort in Leusden. Daarna loopt hij mee met de stille tocht vanuit het kamp langs diverse oorlogsmonumenten naar begraafplaats Rusthof. Studenten van de Politieacademie vormen een erehaag langs de route van de stille tocht, aldus de gemeente Amersfoort.

In de middag van 4 mei is er een aparte herdenking voor de 383 mensen die in de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd werden in het kamp. Deze herdenking begint op het militair oefenterrein in Leusden en voert onder begeleiding van Defensie naar het Jannetjesdal, de plek waar in de oorlog tientallen verzetsmensen zijn doodgeschoten. Bij het monument in het Jannetjesdal worden rozen gelegd.

In Kamp Amersfoort werden in de oorlog meer dan 35.000 voornamelijk politieke gevangenen en verzetsstrijders opgesloten. Een groot deel van hen is gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. De leefomstandigheden in het SS-kamp waren erbarmelijk. Kamp Amersfoort geldt als de grootste executieplaats van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor mensen die slecht ter been zijn rijdt er tijdens de avondherdenking een pendelbusje tussen het kampterrein en de begraafplaats.