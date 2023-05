Vrouwelijke WOII-veteraan steekt Bevrijdingsvuur Wageningen aan

De 96-jarige Marie Scott steekt in de nacht van donderdag op vrijdag precies om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aan in Wageningen. Het is voor het eerst dat een vrouwelijke oud-militair dit vuur ontsteekt volgens Wageningen45, dat de plechtigheden in de Gelderse plaats organiseert. De vlam wordt vanuit Wageningen door estafettelopers naar tientallen gemeenten in heel Nederland gebracht voor de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei.

Marie Scott is een Britse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, die woensdag met vijftien andere Britse veteranen naar Nederland reist om de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. Tijdens de oorlog zat zij bij de verbindingsdienst van het Britse leger in Portsmouth. Op en na D-Day, de geallieerde landing op de stranden van Normandië op 6 juni 1944, gaf zij berichten door aan het front.

Geallieerde oorlogsveteranen zouden dit jaar eigenlijk niet meer naar Nederland komen vanwege hun zeer hoge leeftijd en ook de kosten die voor de Britse Taxi Charity Service zwaar gaan wegen. De Taxi Charity Service verzorgt al jaren de complete reis. Maar het besluit om niet meer te gaan zorgde voor zoveel protest dat alsnog inzamelingen zijn gehouden.

De zestien hoogbejaarde veteranen gaan op 5 mei ook voorop in het Bevrijdingsdefilé dat in Wageningen wordt gehouden. Aan het defilé doen ongeveer 1500 veteranen mee van tal van missies waaraan Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog deelnam. Het defilé start om 12.35 uur en eindigt bij het monument op het 5 Mei Plein voor Hotel De Wereld. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is bij de herdenking die aan het defilé voorafgaat.